×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Fikriyat
Bir bilgi: Namazgah
Bir bilgi: Namazgah
Fikriyat
150 Bölüm | 17:09:20
DİNLE
TAKİP ET
Şarkı Sözleri
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Bir bilgi: Namazgah
Fikriyat
00:43
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
02
Çocuk ve dijital medya
Fikriyat
12:51
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
03
Ülkemizin ilk kitap hastanesi: Süleymaniye Kitap Şifahanesi
Fikriyat
10:28
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
04
Mevlid sadece Süleyman Çelebi'ye mi ait?
Fikriyat
04:54
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
05
Müddesir Suresi
Fikriyat
08:22
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
06
Bakara Suresi 285-286. ayetler
Fikriyat
04:35
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
07
Şems Suresi
Fikriyat
05:20
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
08
Mehmet Emin Ay "namazın önemini" anlattı
Fikriyat
02:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
09
Bir bilgi: Osmanlı'da Mevlid
Fikriyat
01:12
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
10
Bir bilgi: Kanuni Tören Kaftanı
Fikriyat
00:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git