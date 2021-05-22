Bir Tanpınar tefrikası: Hikâyedeki tashihi bulana 'altın saat'

Edebiyatımızın en eşsiz eserlerinden biridir Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Tanpınar’ın 4 yıllık emeğinin ürünü olan bu roman, 1961 yılında kitap olarak basılmadan önce 1954’te bir gazetede yayımlanmaya başlayan tefrika ile okuyucuyla buluşur. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın fantastik büyük hikâyesi” başlığı ile okurlara müjdelenen eser için gazete, ilginç bir promosyona da imza atar. “Yukarıdaki romanı okurken bir altın saat kazanabilirsiniz” şeklindeki bu vaat, hikâyedeki tashihleri bulma şartına bağlanır.