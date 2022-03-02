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7/24 Dinle Fikriyat

Fikriyat

Fikriyat

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01

İslam şehirlerinde cumba nedir?

02

Osmanlı Türkçesi böyle tarif edilmez / 15.03.22

03

Renklendiren ve renksizleştiren kalem / 12.03.22

04

Osmanlıca diye bir dil var mı? / 08.03.22

05

Tevekkülün önemi - Istılah 3. Bölüm

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