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İslam şehirlerinde cumba nedir?
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Osmanlı Türkçesi böyle tarif edilmez / 15.03.22
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03
Renklendiren ve renksizleştiren kalem / 12.03.22
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04
Osmanlıca diye bir dil var mı? / 08.03.22
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05
Tevekkülün önemi - Istılah 3. Bölüm
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