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7/24 Dinle Fikriyat Diriliş ve Medeniyet Kulübü öğrencilerine sorduk! I İstanbul Teknik Üniversitesi
Diriliş ve Medeniyet Kulübü öğrencilerine sorduk! I İstanbul Teknik Üniversitesi

Diriliş ve Medeniyet Kulübü öğrencilerine sorduk! I İstanbul Teknik Üniversitesi

Havuz Grubu

150 Bölüm | 10:48:24
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Diriliş ve Medeniyet Kulübü öğrencilerine sorduk! I İstanbul Teknik Üniversitesi

Fikriyat 04:05
02

Faciayla başlayan dostluk: Ertuğrul Fırkateyni

Fikriyat 07:06
03

Öğrenci merkezli eğitim kötü mü? / 29.01.22

Fikriyat 05:38
04

Padişahların makam aracı: Saltanat kayıkları I Deniz Müzesi Komutanlığı 1. kısım

Fikriyat 06:45
05

Yenilenen AKM'de neler var? Atatürk Kültür Merkezi'nin hikayesi...

Fikriyat 11:20
06

İslam sanatının merkezi: Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Fikriyat 11:54
07

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nasıl yazdı?

Fikriyat 05:18
08

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Fikriyat 09:16
09

Âşık Veysel'in yanlış bilinen hikayesi...

Fikriyat 04:16
10

İslam Medeniyeti Kulübü öğrencilerine sorduk! I İbn Haldun Üniversitesi

Fikriyat 04:06
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