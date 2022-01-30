Diriliş ve Medeniyet Kulübü öğrencilerine sorduk! I İstanbul Teknik Üniversitesi

Fikriyat ekibi olarak geleceğimizin mimarı olan öğrencilerle buluştuğumuz yepyeni formatımız Gençlere sorduk! tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu bölümde İstanbul Teknik Üniversitesi Diriliş ve Medeniyey kulübü ile oldukça verimli bir vakit geçirdik. Gençler önce kulüplerini tanıttı, daha sonra Fikriyatı anlattılar. Hepsinin aklında Fikriyat bir düşünceden çok daha fazla şeyi ifade ediyordu. Bir yaşam biçimi olarak kendilerinde ifade eden hisler ve gündelik yaşamla ilgili düşüncelerinin hepsi, yeni formatımız Gençlere sordukta sizlerle buluşmaya devam edecek.