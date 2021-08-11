Dünyanın merkezi: Hicaz

Fikriyat

Dünya üzerinde bazı toprak parçaları bulundukları yer, bulundurdukları yapılar itibariyle kutsal atfedilmiştir. Bugün Arabistan sınırları içerisinde bulunan Hicaz bölgesi de Müslümanlarca çok önemli görülen bir bölgedir. Harameyn olarak adlandırılan Mekke ve Medine şehirlerinin bölgede bulunması, Efendimiz(sav)’in hayatını bu bölgede geçirmiş olması bölgeyi bizim açımızdan bambaşka bir noktaya çekmektedir. Her yıl Hac ve Umre maksadıyla milyonlarca Müslüman, Efendimizin yaşadığı toprakları ziyaret etmekte O’nun ayak izlerini takip etmeye çalışmaktadır. Peki, Hicaz kuruluşundan bugüne hangi topluluklara ev sahipliği yaptı? Bu kavimler Hicaz’da nasıl izler bıraktılar?