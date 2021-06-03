Fikirleri, eserleri ve “Milli Mücadele’nin manevi lideri” sıfatı ile vatan müdafaasının bir neferi olarak karşımıza çıkar Mehmet Âkif Ersoy. Halkın sevip saydığı Müslüman bir aydın olarak Milli Mücadele’nin etkin figürlerinden olmuş; sonrasında yaşadığı haksız muamelelere çok içerlemiş ve yaşam hakkının kısıtlanması nedeniyle ömrünün 11 yılını Mısır’da, “tek vatanından dünyada cüda” olarak geçirmiştir. Onun vatan toprağına tekrar dönüşü ise hastalığı sebebiyle olur. Tedavisi için İstanbul’a gelen Mehmet Âkif ile hastane odasında bir röportaj gerçekleştirilir ve söz edebiyata geldiğinde vatan şairinin tavrı nettir: “Herhangi bir münakaşaya yol açmamak için edebiyattan bahsetmek istemiyorum!”