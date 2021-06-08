İbnülemin Mahmud Kemal, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin en yakın tanığı olarak tarihe geçen bir isim. Onun yaşamı, entelektüel birikimi, kitap merakı ve kütüphanesi, gelecek nesillere bıraktığı önemli bir miras. Yıllar boyu, özenle ve bin bir emekle pek çok kıymetli eseri toplayarak muhafaza eder; evi, ilim meclislerinin merkezi haline gelir. Kütüphanesi ile ilgili verdiği bir röportajda sahaflardan geçmediği gün rahatsız hissettiğini, kaybolan eserlerin acısını unutamadığını aktarır. En çok içini yakan meselelerden biri, babasından miras kütüphanenin yangında yok olması, diğeri ise mütareke yıllarında İngiliz ve Fransızların işgal ettiği evinden kitaplarını yağmalamalarıdır.