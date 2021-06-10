Peygamber sevgisi, asırlarca edebiyatımızın en zengin kaynaklarından biri oldu. Müslüman hassasiyetin çağlar boyunca aktarıldığı bu kaynak, bilhassa klasik edebiyatımızın omurgasını teşkil etti. Peygamberimizin hayatının ve hadislerinin anlatıldığı manzum ve mensur pek çok eser yazıldı. Bunlardan biri, çeşitli konulardaki kırk hadisi içeren eserlerdir. Ali Şir Nevai’den Fuzuli’ye Nabi’den Nev’i’ye kadar birçok önemli şair kırk hadis kaleme aldı. Gelin, peygamber sevgisinin ve hürmetinin tezahürü kırk hadis eserlerine yakından bakalım…