Mevlana ve Yunus Emre gibi mutasavvıfların yanında Anadolu’da birliği ve gelişimi sağlayan isimlerden biri de Aşık Paşa’ydı. Yazdığı kıymetli eserlerle topluma yön veren ve halkın manevi kimliğini inşa etmeye çalışan Aşık Paşa’nın en meşhur eseri hiç kuşkusuz Garibname’ydi. Sade bir dille yazılan Garibname’nin en önemli gayelerinden biri Türkçenin mahiyetini ortaya koymaktı. Dini öğütler içeren Garibname; dil, din ve sosyal hayattaki birtakım gerçeklikleri yansıtmak bakımından Anadolu’daki Türk tasavvuf edebiyatının en köklü eserlerinden. Gelin, Aşık Paşa’nın baş yapıtı Garibname’ye yakından bakalım…