Estetik bir ölçü olarak “sünnet”

Fikriyat

Sözlükte izlenen yol anlamına gelen sünnet, terim olarak farklılık gösterir. İslam hukukçuları ve kelamcılar bu hususta farklı tanımlamalara girse de temel olarak sünnet; bir eylemin Efendimiz (sav) ile ilişkili olması demektir. Müslümanlar hayatları boyunca sözlü ve fiili olarak Resul-i Ekrem’in yaptığı şeyleri yapmaya, men ettiklerinden de uzak durmaya dikkat ederler. Çünkü O, bizler için bir ölçü ve rehberdir. O’nun sınırlarını çizdiği bu kutlu yoldan ilerleyerek biz de “kurtulanlar” zümresinden olmak isteriz. Sünnet asırlardır, Hakka götüren ince ve müstesna bir çizgi olmuştur.