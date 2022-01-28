Gençlere sorduk: İyi Bir İnsanda Olması Gereken Üç Vasıf Nedir? I İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Geleceğimizin mimarı olan öğrencilerle buluşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu öğrencileri ile oldukça verimli bir vakit geçirdik. Gençler; İlim ve Medeniyet Topluluğunun hem akademik hem de sosyal anlamda öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat tanıdığından bahsettiler. Fikriyat ekranlarından gençlere seslendiler. Öğrenciliğin zor ve kolay yanlarında değindiler. Tabi ki Fikriyatı unutmadılar; hepsinin aklında Fikriyat bir düşünceden çok daha fazla şeyi ifade ediyordu. Bir yaşam biçimi olarak kendilerinde ifade eden hisler ve gündelik yaşamla ilgili düşüncelerinin hepsi, bu bölümde sizleri bekliyor. Gençlere sorduk yenilenen yüzüyle gençlerle buluşmaya devam edecek.