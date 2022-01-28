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7/24 Dinle Fikriyat Gençlere sorduk: İyi Bir İnsanda Olması Gereken Üç Vasıf Nedir? I İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Gençlere sorduk: İyi Bir İnsanda Olması Gereken Üç Vasıf Nedir? I İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Gençlere sorduk: İyi Bir İnsanda Olması Gereken Üç Vasıf Nedir? I İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Havuz Grubu

150 Bölüm | 10:48:24
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gençlere sorduk: İyi Bir İnsanda Olması Gereken Üç Vasıf Nedir? I İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Fikriyat 04:12
02

Sezai Karakoç'un hayatı Üstadların Hikayesi | Sezai Karakoç 1. Bölüm

Fikriyat 06:35
03

Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağındaki gizem I Deniz Müzesi 2. kısım

Fikriyat 06:20
04

Faciayla başlayan dostluk: Ertuğrul Fırkateyni

Fikriyat 07:06
05

Denizcilik tarihinde Müslüman bilim insanlarının izleri

Fikriyat 05:44
06

İslam mimarisinin Avrupa’daki izleri

Fikriyat 00:46
07

Kış aylarının vazgeçilmez iki lezzeti: Salep ve boza

Fikriyat 00:58
08

Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi

Fikriyat 07:37
09

İbn Battuta, Marco Polo’ya karşı!

Fikriyat 01:00
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