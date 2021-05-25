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7/24 Dinle Fikriyat Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi
Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi

Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi

Fikriyat

150 Bölüm | 25:15:18
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi Hadis Günlüğü

Fikriyat 07:26
02

Mihriban şiirinin "gerçek" hikayesi Mihriban diye biri gerçekte var mıydı?

Fikriyat 00:00
03

Günümüzde de menakıpname yazılır ve okunur / 23.08.22

Fikriyat 07:46
04

Namazda sureleri sırayla okumak şart mı?

Fikriyat 20:33
05

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni

Fikriyat 03:05
06

Müzik dinlemek haram mıdır?

Fikriyat 11:15
07

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni

Fikriyat 00:00
08

Dede Korkut’un Homeros’tan farkı nedir? / 15.08.22

Fikriyat 07:41
09

Mevlid-i Şerif okumanın sevabı var mıdır? Günlük dini sorulara cevaplar...

Fikriyat 11:31
10

Güncel dini konulara cevaplar

Fikriyat 12:04
... KAPAT
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