Kuran-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir hidayet kitabıdır. Öyle ki, yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve âhiretimizin inşa edici gücüdür. Kuran-ı Kerimi okumak her Müslüman için bir sorumluluktur. Okumaktan gaye ise onun üzerinde düşünmektir. Peygamber Efendimiz sav şöyle buyurur: Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allahın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir. Gelin, Hz. Peygamberin sav Kuran-ı Kerimi okumanın önemi hakkındaki hadis-i şerifine daha yakından bakalım.