Bu soru, bireylerin hayatları boyunca karşılaştıkları en temel ve tartışmalı meselelerden biridir. Başarı, kişiden kişiye değişen bir olgudur. Kimileri için başarı, kariyer basamaklarını hızla tırmanmakken kimileri için bu, iç huzuru bulmak veya sevdikleriyle kaliteli zaman geçirmek anlamına gelebilir. Sosyal medya ve çevremizdeki insanlar, başarıyı genellikle maddi kazanımlar ve sosyal statü ile ilişkilendirir. Ancak, bu algı bireylerin kendi değerlerini ve hedeflerini göz ardı etmelerine neden olabilir.