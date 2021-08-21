Hicrî yeni yıl ve Muharrem ayı

Fikriyat

9 Ağustos 2021 tarihi itibari ile hicrî yeni yıla girmiş bulunuyoruz. Ayın hareketlerine bağlı olarak düzenlenen hicrî yılın ilk ayı, Muharrem olup bu zaman diliminde İslam tarihi boyunca oldukça mühim olaylar vuku bulmuştur. Peki, hicrî sene ne demektir? Hicrî takvim hangi tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir? Bu senenin ilk ayı olan muharrem hangi açılardan önemlidir? Gelin, Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilen Muharrem'e daha yakından bakalım.