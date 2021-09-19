Hz. Peygamber nasıl vefat etti? Peygamberimizin vefatını haber veren sure...

Fikriyat

Alemlere rahmet olarak gönderilen ve ademoğlunun en mütakamil örneği olan Resulullah (sav) Safer ayında baş gösteren yoğun rahatsızlığının sonunda vefat etmişti. Vefatından önce sağlıksal açıdan oldukça zor bir süreç geçiren Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed (sav) hayatının her aşamasında olduğu gibi hastalığı ve ölüme hazırlık sürecinde de Müslümanlara örneklik teşkil edilmişti. Bu sebeple her yıl, O'nun (sav) doğumunun kutlandığı gibi vefatınında hatırlanması önem teşkil etmektedir.