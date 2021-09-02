İman, korku, azim ve sebat…

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sav yaşamının her boyutu ve tüm ayrıntılarıyla başta biz Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığa örneklik teşkil eder. Barış dini olan İslam’ı yaşayarak insanlara tebliğ etmek ve kalplerine bu güzel dini ısındırmak amacıyla gönderilen Hz. Muhammed sav ve beraberindeki sahabeler, hayatları boyunca birçok zorluk ve savaşla karşılaşmışlardır. Peki böylesine kritik durumlarda, başta beşerin en ferasetlisi Resulullah sav olmak üzere tevhid davasındaki yoldaşları nasıl tepki vermişler, neye göre amel etmişlerdir?