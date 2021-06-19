Kuran kaç senede inmiştir sorusu merak edilen konulardan biri. İnsanlığa yol gösteren ve her iki cihanda da mutluluğa ve kurtuluşa kavuşturmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim, bir defada toplu olarak indirilmedi. Kur’an, Müslümanların inanç ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi için parça parça indirildi. Peki, Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman indirildi? Kuran nerede indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir? Diyanet’in İlmihal kitabından bu soruların cevaplarını derledik.