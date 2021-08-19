İslam’da "emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker" prensibi

Fikriyat

Kısaca iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak anlamına gelen emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker kuralı hem kişilerin şahsi hayatlarını belli ve doğru bir çizgi üzerinde yürütmesi hem de toplumsal birliğin sağlanması ve çıkması mümkün olan fesatların önüne geçmek için oldukça iyi kavranılması gereken bir tamlamadır. Peki, iyiliği emredip kötülüklerden uzaklaştırma eylemi en doğru hangi şekilde uygulanır, ölçü ve kuralları var mıdır, bu konu ayet ve hadislere konu olmuş mudur?