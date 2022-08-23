İlmihal, Müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartıdır. Her Müslümanın öncelikle bilmesi gereken bilgilerin, ferdî hayatında devamlı yüz yüze kaldığı problemlerin cevaplarını içermektedir. VAV TVde, Dr. Hüseyin Kayapınarın; Namazda Sureleri Sırayla Okumak Şart Mı? Bireysel emeklilik parasının zekatını vermem gerekir mi? Kolyelerde Elif ve Vav harflerinin bulunmasında bir sakınca var mıdır? Mevlid-i Şerif okumanın sevabı var mıdır? gibi önem arz eden soruları cevapladığı İslamın Işığında Günümüz Meseleleri programından bir seçki derledik.