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7/24 Dinle Fikriyat Namazda sureleri sırayla okumak şart mı?
Namazda sureleri sırayla okumak şart mı?

Namazda sureleri sırayla okumak şart mı?

Fikriyat

150 Bölüm | 18:30:08
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Namazda sureleri sırayla okumak şart mı?

Fikriyat 20:33
02

Günümüzde de menakıpname yazılır ve okunur / 23.08.22

Fikriyat 07:46
03

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni

Fikriyat 03:05
04

Müzik dinlemek haram mıdır?

Fikriyat 11:15
05

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni

Fikriyat 04:07
06

Dede Korkut’un Homeros’tan farkı nedir? / 15.08.22

Fikriyat 07:41
07

Mevlid-i Şerif okumanın sevabı var mıdır? Günlük dini sorulara cevaplar...

Fikriyat 11:31
08

Güncel dini konulara cevaplar

Fikriyat 12:04
09

Bir üniversite problemi: Kültürel kümülatifin imkansızlığı / 11.08.22

Fikriyat 05:08
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