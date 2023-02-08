Merhaba sevgili Fikriyat okurları, ben Özge. Bugünden itibaren sizlerle yepyeni bir formata başlıyoruz: ISTILAH… Nedir bu ıstılah, önce ondan bahsedelim. Herhangi bir ilme ait kavramı belirten kelime, anlamında kullanılan ıstılahın Türkçedeki günümüz karşılığı terimdir. Biliyoruz ki bir kelimenin sözlük anlamı onu sadece yüzeysel olarak anlamayı ifade eder. Fakat ıstılahtaki manası yani terim anlamı, manasıyla beraber derinliğini, var olduğu coğrafya ile kazandığı değerini idrak etmemizi sağlar. Bazen bir kelimenin anlamını bilmek onu anlayabildiğimizi göstermez. Istılahtaki değeri, zaman içindeki tarihi tecrübesi, çok daha derin bir aleme götürür bizi…Biz de Istılah başlığı altında; kültürümüze, değerlerimize ait birçok kavramı sizlere tüm derinliğiyle hatırlatmaya çalışacağız.