Osmanlı'da bir devrin adı: Köprülüler

Fikriyat

Osmanlı Devleti’nin coğrafi olarak en geniş sınırlara ulaştığı dönem, 17. yüzyıldır. Devlet, coğrafi olarak zirveye ulaşmış ama siyasi anlamda bir çöküş dönemine girmiştir. Bu dönemde sadrazam ve vezirler, muhtelif sebeplerden dolayı kısa süreli olarak görev yapmışlardır. Bu durum da idarede boşlukların oluşmasına sebep olmuştur. 1652-1656 yılları arasında on sadrazamın görevden alınması vaziyeti özetlemektedir. Köprülü Mehmed Paşa, bu zor senelerde sadrazam olmuş ve bozulan merkezi otoriteyi yeniden tesis etmiştir. Oğulları ve torunu da aile geleneği haline gelen yöneticiliği sürdürmüşlerdir. Köprülü, siyasi becerileri ve cesareti ile Osmanlı Devleti’ni yeniden toparlamıştır.