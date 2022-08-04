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Fikriyat
Osmanlı'nın kıtalar aşan merhameti
Osmanlı'nın kıtalar aşan merhameti
Fikriyat
150 Bölüm | 10:48:24
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Şarkı Sözleri
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01
Osmanlı'nın kıtalar aşan merhameti
Fikriyat
04:44
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02
Bir Muharrem geleneği: Husemâ namazı / 01.08.22
Fikriyat
08:25
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03
Vatan şairi yetiştiren şehir: Kastamonu / 29.07.22
Fikriyat
06:35
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04
Görenleri tebessüm ettiren kafe: Tebessüm Kahvesi
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09:20
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05
İnsanlık tarihine çalınan kara bir leke: Srebrenitsa katliamı ve mavi kelebekler
Fikriyat
04:44
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06
İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet I Fikri Var
Fikriyat
01:13
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07
Osmanlı'nın iç pasaportu: Mürur tezkeresi
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03:21
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08
Üniversite tercihinde nelere dikkat edelim? / 25.07.22
Fikriyat
05:18
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09
Türk şiirinin kırılgan sureti: İlhami Çiçek
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05:49
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