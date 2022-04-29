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7/24 Dinle Fikriyat Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?
Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?

Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?

Havuz Grubu

150 Bölüm | 10:48:24
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01

Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?

Fikriyat 05:40
02

200 yılda ne değişti? / 26.04.22

Fikriyat 04:31
03

"Ramazan bizim daha yukarıya kanat açtığımız aydır…” Ramazan'dan An'lar I Bahadır Yenişehirlioğlu

Fikriyat 16:03
04

"Ramazan herkes için bir rahmet iklimi" I Ramazan'dan An'lar: Zekeriya Erdim

Fikriyat 16:38
05

Ramazan'dan An'lar: Senai Demirci

Fikriyat 11:48
06

Probiyotiklerin insan sağlığı için önemi nedir? I Sağlık Arası

Fikriyat 09:27
07

Ramazan'da göğü süsleyen sanat: Mahya

Fikriyat 05:04
08

Orucu en iyi kim tarif eder? / 22.04.22

Fikriyat 07:51
09

18. yüzyılda bir iftar sofrası / 18.04.22

Fikriyat 05:11
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