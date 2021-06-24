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Fikriyat
Selçuklular savaştan önce nasıl beslenirdi?
Fikriyat
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01
Selçuklular savaştan önce nasıl beslenirdi?
Fikriyat
00:12:39
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01
Osmanlı'nın kültürel kimliğini yansıtan ihtişamlı saray törenleri
Fikriyat
00:19:39
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02
İstanbul'un beşinci tepesindeki Yavuz Sultan Selim Camii
Fikriyat
00:08:36
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03
Şehitlerin Efendisi Hz. Hamza’nın Müslüman olma hikayesi - 15 Temmuz Özel
Fikriyat
00:06:01
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04
15 Temmuz şehitlerimizden neler öğrendik?
Fikriyat
00:12:08
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05
Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"
Fikriyat
00:10:49
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06
Osmanlı saray resminin tek temsilcisi: Milli Saraylar Resim Müzesi
Fikriyat
00:09:03
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07
İstanbul'un yeni simgesi: Taksim Camii
Fikriyat
00:07:33
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08
Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan
Fikriyat
00:05:59
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09
Şehit Ressam Hasan Rıza kimdir? Hasan Rıza'nın hayatı ve tabloları...
Fikriyat
00:15:33
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10
Mehmet Akif'e göre ideal Müslüman nasıl olmalıdır?
Fikriyat
00:14:25
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11
Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
Fikriyat
00:04:51
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12
Osmanlı'nın son akademisi: Daru'l-Hikmeti'l-İslamiye
Fikriyat
00:12:12
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13
Eyüp Sultan kimdir? Sahabe Eyyüb el Ensari’nin hayatı…
Fikriyat
00:10:17
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14
Kadisiye Savaşı nedir? Kadisiye Savaşı'nın önemi ve sonuçları...
Fikriyat
00:10:45
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15
İlk çocuk doktorumuz Şifai Şaban Efendi
Fikriyat
00:07:48
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16
Tirmizi kimdir? Tirmizi el-Cami’u’s Sahih’i nasıl kaleme aldı?
Fikriyat
00:11:19
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17
Hayvanları korumak için kurulan ilk dernek: Himaye-i Hayvanat Cemiyeti
Fikriyat
00:07:11
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18
Nene Hatun'un vatan müdafaası ve tarihimizdeki önemi
Fikriyat
00:11:12
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19
İbnülemin Mahmud Kemal kimdir?
Fikriyat
00:12:07
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20
Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk nasıl öldürüldü?
Fikriyat
00:12:48
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21
İbn-i Kayyım El Cevziyye'den hikmetli sözler
Fikriyat
00:04:28
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22
İbn Haldun kimdir? İbn Haldun’un hayatı…
Fikriyat
00:12:37
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23
Peygamberimiz ve ashabının tevazusu
Fikriyat
00:08:02
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24
İslam'ın şairi Abdullah İbn-i Revaha kimdir?
Fikriyat
00:12:22
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25
Spor tarihimizdeki ilkler
Fikriyat
00:05:39
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26
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır kimdir? İlmi yönü ve kelami görüşleri hakkında bilgiler...
Fikriyat
00:09:53
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27
Muhammed Ali'nin yaşamındaki dönüm noktaları
Fikriyat
00:10:54
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Yeni Çalma Listesi
28
Kur’an okuyanların efendisi: Übey bin Ka'b
Fikriyat
00:10:15
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Yeni Çalma Listesi
29
Edebiyat tarihinde çığır açan Fuat Köprülü’nün ilim dünyasına katkıları
Fikriyat
00:15:24
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Yeni Çalma Listesi
30
İslam tarihinde Ramazan’da kazanılan zaferler
Fikriyat
00:14:13
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Yeni Çalma Listesi
31
ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimleri
Fikriyat
00:14:15
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Yeni Çalma Listesi
32
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin kabirleri
Fikriyat
00:33:59
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Yeni Çalma Listesi
33
Sezai Karakoç'un hayatı
Fikriyat
00:06:29
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Yeni Çalma Listesi
34
Hareket felsefesini Anadolu'yla buluşturan mütefekkir: Nurettin Topçu
Fikriyat
00:09:36
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Yeni Çalma Listesi
35
10 maddede Cahit Zarifoğlu kimdir?
Fikriyat
00:07:35
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Yeni Çalma Listesi
36
İstiklal Marşı yarışmasında finale kalan şiirler
Fikriyat
00:18:19
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Yeni Çalma Listesi
37
İslam uygarlığında gerçekleştirilen teknolojik buluşlar
Fikriyat
00:06:52
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Yeni Çalma Listesi
38
Oğuz Atay’ın yalnızlık çığlığı: "Canım insanlar! Sonunda, bana, bunu da yaptınız"
Fikriyat
00:11:34
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Yeni Çalma Listesi
39
Selçuklu'nun başkenti Konya'nın ilk medresesi: İplikçi Camii
Fikriyat
00:07:29
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Yeni Çalma Listesi
40
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaşamına ışık tutan günlükleri
Fikriyat
00:16:01
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Yeni Çalma Listesi
41
Osmanlı'nın salgın hastalıklarla mücadele için kurduğu hayır eseri: Gureba Hastanesi
Fikriyat
00:17:23
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42
Fethin müjdecisi: Kaza Umresi
Fikriyat
00:06:20
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Yeni Çalma Listesi
43
Kredi kartıyla kurban alınır mı?
Fikriyat
00:17:13
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Yeni Çalma Listesi
44
Nikahı semada kıyılan validemiz Zeyneb bint Cahş
Fikriyat
00:06:37
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Yeni Çalma Listesi
45
Ortadoğu’nun haritasını çizen bir casus: Gertrude Bell
Fikriyat
00:06:06
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Yeni Çalma Listesi
46
Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? En çok merak edilen dini konular...
Fikriyat
00:06:36
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Yeni Çalma Listesi
47
İlk katarakt ameliyatını yapan Müslüman hekim; Ammar bin Ali
Fikriyat
00:08:24
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Yeni Çalma Listesi
48
Kudüs’ün ilk kadısı: Ubade bin Samit
Fikriyat
00:13:44
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Yeni Çalma Listesi
50
Tarihi romanlaştıran yazar: Mehmet Niyazi Özdemir
Fikriyat
00:14:19
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Yeni Çalma Listesi
51
En "baba" edebiyatçılar
Fikriyat
00:16:40
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Yeni Çalma Listesi
52
Peygamberimiz insanlarla nasıl iletişim kurardı?
Fikriyat
00:14:07
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Yeni Çalma Listesi
53
Bostan ve Gülistan’dan hikmetli sözler
Fikriyat
00:11:59
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Yeni Çalma Listesi
54
Meşhur Arap panayırları ve ehemmiyeti
Fikriyat
00:05:25
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Yeni Çalma Listesi
55
Ayet ve hadislerin ışığında İslam'da ticaret ahlakı
Fikriyat
00:16:49
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Yeni Çalma Listesi
56
Cumhuriyet tarihinin ilk tırmanışını yapan Osman Şevki Uludağ
Fikriyat
00:07:04
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Yeni Çalma Listesi
57
Zilkade ayı savaşlarından Hendek Gazvesi tarihi
Fikriyat
00:06:57
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Yeni Çalma Listesi
58
Hafızalardan silinmeyen 3 şahsiyet
Fikriyat
00:08:20
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Yeni Çalma Listesi
59
Kolonya abdesti bozar mı? Kolonya namazı bozar mı?
Fikriyat
00:03:54
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Yeni Çalma Listesi
60
İlk turistlerimiz 500 yıl önce geldi
Fikriyat
00:08:53
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Yeni Çalma Listesi
61
Batı’da yasaklanan İlahi Mesajlar Toprağı Filistin kitabından alıntılar
Fikriyat
00:04:56
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Yeni Çalma Listesi
62
Osmanlı denizcilerinin atası: Gazi Umur Bey
Fikriyat
00:06:15
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Yeni Çalma Listesi
63
Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası kitabından alıntılar
Fikriyat
00:08:41
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Yeni Çalma Listesi
64
Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir?
Fikriyat
00:02:19
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Yeni Çalma Listesi
65
Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine ilham kaynağı bir eser: Garibname
Fikriyat
00:10:05
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Yeni Çalma Listesi
66
Fransız işgaline karşı savaşan bir mücahit: Emir Abdülkadir Cezairi
Fikriyat
00:10:52
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Yeni Çalma Listesi
67
Ünlü edebiyatçıların birbirinden ilginç meslekleri
Fikriyat
00:20:30
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Yeni Çalma Listesi
68
Modern astronominin kurucusu: Bitruci
Fikriyat
00:07:16
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Yeni Çalma Listesi
69
Huzurlu toplumun temeli: Nezaket
Fikriyat
00:11:33
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Yeni Çalma Listesi
70
Osmanlı'nın en önemli ekonomik faaliyetlerinden sarraflık
Fikriyat
00:08:57
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Yeni Çalma Listesi
71
İbn Mace kimdir?
Fikriyat
00:07:24
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Yeni Çalma Listesi
72
Cemil Meriç'in perspektifinden edebiyatımızın önemli simaları
Fikriyat
00:15:04
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73
Çağları aşan deha: Katip Çelebi
Fikriyat
00:16:01
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Yeni Çalma Listesi
74
Zilkade ayı hangi ay başlıyor? Zilkade ayı önemi ve anlamı nedir?
Fikriyat
00:04:24
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Yeni Çalma Listesi
75
İslam'ın dayanağı olan dört hadis-i şerif
Fikriyat
00:08:03
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Yeni Çalma Listesi
76
Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde neler öğütledi?
Fikriyat
00:21:25
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Yeni Çalma Listesi
77
İki asırdır devam eden hayır: Mihrişah Valide Sultan İmareti
Fikriyat
00:09:56
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Yeni Çalma Listesi
78
Bilinmeyen yönleriyle Sultan Ahmet Camii ve Külliyesi
Fikriyat
00:07:11
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Yeni Çalma Listesi
79
Peygamber sevgisinin edebiyattaki tezahürü: Kırk hadis
Fikriyat
00:08:25
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Yeni Çalma Listesi
80
Bencillik nedir? İslam'da bencilliğin hükmü...
Fikriyat
00:12:17
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Yeni Çalma Listesi
81
İbnülemin Mahmud Kemal: Servet temin edilir; kaybolan kitap bulunmaz
Fikriyat
00:12:11
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Yeni Çalma Listesi
82
Selamlaşmanın dini hükmü nedir? Selama nasıl karşılık verilir?
Fikriyat
00:02:56
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83
Büyük hezimet: Altı Gün Savaşları
Fikriyat
00:04:56
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Yeni Çalma Listesi
84
Kaza namazına nasıl niyet edilir? Hangi vakitlerde kaza namazı kılınmaz? Namazı kazaya bırakmanın günahı
Fikriyat
00:04:55
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Yeni Çalma Listesi
85
Hamd nedir ve neden önemlidir?
Fikriyat
00:05:06
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Yeni Çalma Listesi
86
Kanaat nedir?
Fikriyat
00:11:33
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Yeni Çalma Listesi
87
Oturarak namaz kılınır mı, nasıl kılınır? Sandalyede namaz kılmak caiz mi?
Fikriyat
00:04:25
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Yeni Çalma Listesi
88
At eti helal mi? Midye, karides, yengeç, ıstakoz haram mı? Deniz ürünleri yemek caiz mi?
Fikriyat
00:03:23
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Yeni Çalma Listesi
89
Zülkarneyn kimdir?
Fikriyat
00:13:55
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Yeni Çalma Listesi
90
Erkeğin altın takması neden haram? Erkeklerin saçlarını boyamaları caiz mi?
Fikriyat
00:04:48
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Yeni Çalma Listesi
91
Şevval ayı gazvelerinden Huneyn Muharebesi
Fikriyat
00:04:42
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Yeni Çalma Listesi
92
Hasta yatağında Mehmet Akif ile röportaj
Fikriyat
00:12:33
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93
Hasta yatağında Mehmet Akif ile röportaj: Edebiyattan bahsetmek istemiyorum!
Fikriyat
00:12:33
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Yeni Çalma Listesi
94
Kemal Tahir kimdir?
Fikriyat
00:15:56
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Yeni Çalma Listesi
95
Dünya ve ahirette mutluluğa götüren doğru yol: Hidayet
Fikriyat
00:15:14
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Yeni Çalma Listesi
96
Riya nedir? Riya hakkında ayet ve hadisler nelerdir?
Fikriyat
00:12:48
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Yeni Çalma Listesi
97
İnsanın sahip olduğu en yüce haslet: Vefa
Fikriyat
00:12:28
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Yeni Çalma Listesi
98
Fatih Sultan Mehmet hangi tarihi şahsiyetlerden etkilendi?
Fikriyat
00:15:29
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Yeni Çalma Listesi
99
Tarihçilerin reisi: İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Fikriyat
00:13:57
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Yeni Çalma Listesi
100
Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahabi: Ebu Hureyre
Fikriyat
00:09:53
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Yeni Çalma Listesi
101
Bir Kur’an âlimi: Elmalılı Hamdi Yazır
Fikriyat
00:04:17
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Yeni Çalma Listesi
102
Hayrı şerden ayırma gücü: Vicdan
Fikriyat
00:13:16
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Yeni Çalma Listesi
103
Türkçenin en büyük hamisi: Ali Şir Nevai
Fikriyat
00:14:22
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Yeni Çalma Listesi
104
Osmanlı mezar taşlarındaki sembollerin sırları
Fikriyat
00:11:15
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Yeni Çalma Listesi
105
Osmanlı mezar taşlarındaki sembollerin sırları
Fikriyat
00:11:15
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Yeni Çalma Listesi
106
İsfahan Gözlemevi’nde mekanik bilimine yön veren İsfizari
Fikriyat
00:10:13
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Yeni Çalma Listesi
107
Hüzün yılı nedir?
Fikriyat
00:14:15
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Yeni Çalma Listesi
108
Kur’an-ı Kerim kendisini nasıl anlatır?
Fikriyat
00:14:48
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Yeni Çalma Listesi
109
Hücre-i Saadet nedir?
Fikriyat
00:10:43
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Yeni Çalma Listesi
110
Katılım bankasına para yatırmak caiz midir? En çok merak edilen dini konular...
Fikriyat
00:12:14
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Yeni Çalma Listesi
111
Katılım bankasına para yatırmak caiz midir? En çok merak edilen dini konular...
Fikriyat
00:12:14
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Yeni Çalma Listesi
112
Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval orucu ne zaman tutulur?
Fikriyat
00:04:07
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Yeni Çalma Listesi
113
Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi
Fikriyat
00:07:26
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114
Dua nasıl edilmelidir? Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz?
Fikriyat
00:03:15
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Yeni Çalma Listesi
115
Yahya Kemal'in hüzünlü Ramazan anısı
Fikriyat
00:04:01
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Yeni Çalma Listesi
116
Sultan Abdülhamid Filistin'de Yahudi devletinin kurulmasını nasıl engelledi?
Fikriyat
00:05:15
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Yeni Çalma Listesi
117
Osmanlı’nın ihtişamlı Ramazan geleneği: Kadir Alayı
Fikriyat
00:04:35
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Yeni Çalma Listesi
118
Topkapı Sarayı’nda Ramazan: Hırka-i Saadet Alayı
Fikriyat
00:04:17
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Yeni Çalma Listesi
119
Bayramın çocuk yüzü: Arife çiçekleri
Fikriyat
00:03:46
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Yeni Çalma Listesi
120
Hanif ne demek? Hanif kime denir?
Fikriyat
00:12:16
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Yeni Çalma Listesi
121
Düşman uçakları Kut'ül Amare zaferinin önünü nasıl açtı?
Fikriyat
00:11:22
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Yeni Çalma Listesi
122
Bir Tanpınar tefrikası: Hikâyedeki tashihi bulana 'altın saat'
Fikriyat
00:08:48
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Yeni Çalma Listesi
123
İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet
Fikriyat
00:09:42
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Yeni Çalma Listesi
124
Allah'ın mümin kuluna verdiği ilham: Muvafakat-ı Ömer
Fikriyat
00:08:50
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Yeni Çalma Listesi
125
Peygamber Efendimiz namazlardan sonra nasıl dua ederdi?
Fikriyat
00:04:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
126
Tevazu nedir?
Fikriyat
00:10:56
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Yeni Çalma Listesi
127
Abdurrahim Karakoç'un yaşam öyküsü
Fikriyat
00:08:02
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Yeni Çalma Listesi
128
Yedi Güzel Adam'dan Cahit Zarifoğlu'nun yaşam öyküsü
Fikriyat
00:07:34
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Yeni Çalma Listesi
129
Peygamber Efendimizin gençliği: Yaşadığı olaylar, ticaret hayatı ve evliliği...
Fikriyat
00:11:04
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Yeni Çalma Listesi
130
İbadet nedir? İslam’da en önemli ibadet nedir? İbadetle ilgili bilinmesi gerekenler
Fikriyat
00:13:08
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Yeni Çalma Listesi
131
Zemzem suyunun tarihi ve hikayesi: Hz. Hacer, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Zemzem suyu...
Fikriyat
00:12:10
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Yeni Çalma Listesi
132
Müslüman olan ilk Moğol hanı: Berke Han
Fikriyat
00:05:04
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Yeni Çalma Listesi
133
6 dil bilen sahabi: Zeyd bin Sabit
Fikriyat
00:06:16
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
134
Esma bint Ebu Bekir kimdir? Hz. Ebubekir'in kızı Esma'nın lakabı ve hayatı...
Fikriyat
00:10:56
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
135
Peygamberimizin "cesur savaşçı" dediği sahabe: Sabit bin Kays bin Hatim
Fikriyat
00:06:04
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
136
Filistin davasının ilk lideri: Emin el-Hüseyni
Fikriyat
00:07:52
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
137
Peygamberimize 'namaza durmaması emredilen cami: Mescid-i Dırar
Fikriyat
00:09:19
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
138
Kur’an ve hadis ışığında Müslümanların özellikleri
Fikriyat
00:16:40
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
139
Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep kimdir? Hz. Zeynep’in hayatı…
Fikriyat
00:08:58
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
140
Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...
Fikriyat
00:09:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
141
Ünlü mutasavvıf şair Niyâzî-i Mısrî sürgün yıllarında nasıl vefat etti?
Fikriyat
00:25:48
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
142
Sabrın faziletleri: Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde sabır nasıl geçer?
Fikriyat
00:13:07
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
143
Uhud'da Peygamberimizin etrafından ayrılmayan sahabi: Haris bin Sımme
Fikriyat
00:04:34
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
144
Filistin direnişinin abidesi: İzzeddin el-Kassam kimdir?
Fikriyat
00:08:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
145
Osmanlı'nın İngilizlere karşı direnişi: Kudüs Muharebesi
Fikriyat
00:15:39
Çalma Listesine Ekle
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146
Osmanlı bayram merasimlerinin temeli: Arife tahtı
Fikriyat
00:10:19
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Safiyye bint Abdülmuttalib: Peygamberimizin halası ve gazaya çıkan ilk Müslüman kadın...
Fikriyat
00:07:56
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Coğrafya ve astronomi çalışmalarıyla bir Osmanlı denizcisi: Seydi Ali Reis
Fikriyat
00:09:12
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Sultan Alparslan nasıl öldü? Sultan Alparslan'ın vasiyeti...
Fikriyat
00:05:55
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