Suyun ötesindeki adil hükümdar: Necaşi Ashame

Fikriyat

Yeni bir tebliğ her zaman dikkat çekmiş ve toplumda hâkim olan düzeni bozmaya yönelik olarak algılanmıştır. İslam geldiğinde batıl zayi olmuştur. Tarih boyunca Müslümanlar büyük zulümlere uğramışlardır. İslamiyet’in açıktan tebliğ edilmeye başlanması ile beraber Mekkeli müşrikler Efendimiz(sav) başta olmak üzere tüm Müslümanlara karşı bir karalama kampanyası başlattılar. Evvela köle olup ihtida ettiğini düşündükleri ve anladıkları sahabilere sonradan güçlerini yetirebildikleri tüm Müslümanlara alenen zulüm ve işkence yapmaya başladılar. Bu zor günler ashab için yıpratıcı, şevk kırıcı bir dönem olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.