Türk - İslam geleneğinde aşurenin önemi

Fikriyat

Bugün “10 Muharrem” yani “Kerbela olaylarının” yıl dönümü ve Aşure (Aşura) günü… Savaşmanın haram sayıldığı dört aydan biri olan Muharrem'in 10. günü "Aşura" olarak kabul edilir. Rabbimizin rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimi olan Muharrem ayının hem kültürümüzde hem de tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın hat safada olduğu günleri yaşamamıza vesile; ilahi feyzin, bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Sizler için bu mübarek günde, Türk - İslam geleneği açısından aşurenin önemine dair bilgileri derledik.