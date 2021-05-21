Yedi Güzel Adam'dan Cahit Zarifoğlu'nun yaşam öyküsü

Yedi Güzel Adam şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, kendi dünyası içinde bir şiir dili kurdu ve bunu çok iyi kullandı. Akif İnanın dediği gibi anadan doğma şairdi. Kendisinden sonra gelecek genç şairlere, ders alınacak çok şey bıraktı. Bir âlem sığmıştı gencecik ömrüne, bir tiyatro oyunu, çocuklar için yazılmış 7 öykü kitabı ve binlerce şiir bıraktı ardında… Kabri bugün İstanbul Küplüce’de ama kalbimizde hala yaşıyor onun dizeleri ve derin anlamlarla dolu şiirleri…