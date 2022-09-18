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7/24 Dinle Fikriyat Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo
Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo

Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo

Havuz Grubu

150 Bölüm | 17:09:20
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo

Fikriyat 01:30
02

Osmanlı’nın fethettiği İtalyan şehri

Fikriyat 02:17
03

Necip Fazıl ve Peyami Safa’nın mahkemeye taşınan kalem kavgası

Fikriyat 01:27
04

Osmanlı'nın iç pasaportu: Mürur tezkeresi

Fikriyat 01:29
05

Bi' hayat: Şeyhmus Erdinç

Fikriyat 00:13
06

Günümüzde de menakıpname yazılır ve okunur / 23.08.22

Fikriyat 07:46
07

Namazda sureleri sırayla okumak şart mı?

Fikriyat 20:33
08

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni

Fikriyat 03:05
09

Müzik dinlemek haram mıdır?

Fikriyat 11:15
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