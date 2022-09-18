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Fikriyat
Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo
Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo
Havuz Grubu
150 Bölüm | 17:09:20
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01
Zonaro’yu Abdülhamid’in ‘saray ressamı’ yapan tablo
Fikriyat
01:30
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02
Osmanlı’nın fethettiği İtalyan şehri
Fikriyat
02:17
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03
Necip Fazıl ve Peyami Safa’nın mahkemeye taşınan kalem kavgası
Fikriyat
01:27
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04
Osmanlı'nın iç pasaportu: Mürur tezkeresi
Fikriyat
01:29
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05
Bi' hayat: Şeyhmus Erdinç
Fikriyat
00:13
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06
Günümüzde de menakıpname yazılır ve okunur / 23.08.22
Fikriyat
07:46
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07
Namazda sureleri sırayla okumak şart mı?
Fikriyat
20:33
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08
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni
Fikriyat
03:05
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09
Müzik dinlemek haram mıdır?
Fikriyat
11:15
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