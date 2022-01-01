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7/24 Dinle Filiz Şatıroğlu

Filiz Şatıroğlu

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01

Rüzgar Uyumuş

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Aşkımın Issız Bağından

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Bağ-ı Dehrin Hem Hazanın Hem Baharın

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Nev'eser Bir Şarkı Yazdım Yad Edin Dostl

05

Ne Bahar Kaldı Ne Gül Ne De Bülbül Sesi

... KAPAT
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Albümler

Türk Musiki'sinin Unutulmayan Bestecileri-6 Filiz Şatıroğlu

Türk Musiki'sinin Unutulmayan Bestecileri-7 Filiz Şatıroğlu

Büyük Besteler-Ustalar (Yapı Kredi) Filiz Şatıroğlu

Türk Bestekarları Serisi (Şevki Bey) Filiz Şatıroğlu

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