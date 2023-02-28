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7/24 Dinle Forever Young
Forever Young
ALBÜM

Forever Young

Alphaville

1984 10 Şarkı 42:36
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Şarkı Sözleri
Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Big In Japan

Alphaville 03:51
02

To Germany With Love

Alphaville 04:14
03

Summer in Berlin

Alphaville 04:44
04

Lies

Alphaville 03:33
05

Fallen Angel

Alphaville 03:58
06

The Jet Set

Alphaville 04:55
07

In the Mood

Alphaville 04:33
08

A Victory of Love

Alphaville 04:17
09

Sounds Like a Melody

Alphaville 04:45
10

Forever Young

Alphaville 03:46
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