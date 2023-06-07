Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Ligde geçtiğimiz yaz transfer döneminin en çok konuşulan takviyelerinden biri Abdülkerim Bardakcı olmuştu. Beşiktaş ve Fenerbahçenin de kadrosuna katmak istediği başarılı stoper, Galatasaraya imza atmıştı. Abdülkerim Bardakcının Galatasaraya imza atmadan önce Konyaspor ile anlaşma sağlayan Fenerbahçede başkan Ali Koçun kendisine söylediği Sen yılda 20 milyon lira eder misin? sözü gündemi uzun süre meşgul etmişti. 28 yaşındaki futbolcunun Ali Koça yönelik sözü ortaya çıktı. İşte detaylar... GS spor haberi