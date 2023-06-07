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Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı! / 07.06.23

Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı! / 07.06.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı! / 07.06.23

Fotomaç 01:45
02

Nathan Redmond o teklifi kabul etti! / 05.06.23

Fotomaç 01:01
03

FIFA'dan Galatasaray'a çifte şok! / 04.06.23

Fotomaç 00:30
04

Beşiktaş Zajc için geri sayıma geçti! / 30.05.23

Fotomaç 00:53
05

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Wilfried Zaha savaşı! / 03.06.23

Fotomaç 00:53
06

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ile Trabzonspor arasında Uğurcan Çakır pazarlığı! / 25.05.23

Fotomaç 00:29
07

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic için pusuda bekliyor! / 01.06.23

Fotomaç 00:23
08

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Listedeki yıldıza teklif yolda / 06.06.23

Fotomaç 00:23
09

Gomis'ten flaş açıklama: Kalmamı istiyorlar! / 07.06.23

Fotomaç 00:22
10

TRANSFER HABERİ | James'ten Beşiktaş'a yeşil ışık! / 27.05.23

Fotomaç 00:43
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