Ahmet Çakar'dan flaş Marcao yorumu! "İlk uçakla ülkesine gönderin" / 17.08.21

Fotomaç

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor'a konuk olan Galatasaray rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, Brezilyalı savunmacı Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı çirkin saldırı galibiyete gölge düşürmüştü. Yaptığı bu fiziki müdahale sonrası takımını 10 kişi bırakan Marcao için tepkiler sürerken, Sabah Gazetesi'nin usta kalemlerinden Ahmet Çakar bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Çakar yazısında Marcao için "İlk uçakla ülkesine gönderin" ifadelerini kullandı. İşte o yazı...