Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür: Nefes aldırdı / 06.09.21

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok zor günler geçirdiklerini belirtirken, "600-700 milyon TL yıllık faiz ödüyoruz. Faaliyetleri mi yapacaksınız faiz mi ödeyeceksiniz. Bunları yaparken 1,5 senemiz geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim ve bunları yapamazsanız bunları yürütemeyeceğiz, dedim. Bir yasa çıkarın, gelir-gider kendi döneminde aşmışsa o kişi bundan sorumlu olsun dedim, tamam dedi. 1,5 yıl sonra nefes alınacak bir imkan tanıdılar." dedi.