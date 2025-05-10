Trendyol Süper Ligin 35. haftası derbiye sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Galatasarayı ağırlayacak. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde rakibini ligde de yenmek isterken sarı-kırmızılılar ise şampiyonluk için zorlu bir karşılaşmadan daha galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik karşılaşma öncesi 11lerini belirlediler. İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11leri... TS GS SPOR HABERİ