Son dakika spor haberi: Fenerbahçenin deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrası ortalık toz duman oldu. Karşılaşmadaki hakem yönetimine büyük tepki gösteren sarı-lacivertli yönetim, Türkiye Futbol Federasyonuna çıkarmada bulunarak başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Öte yandan sosyal medyada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray birbirlerine üst üste göndermelerde bulundu. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, son yaşanan gündeme dair bir yazı kaleme aldı. Yalçın, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyıkı sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...