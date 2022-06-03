Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi / 03.06.22

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun son bölümünde müthiş bir performans sergileyen Arda Güler, Avrupa futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçenin süper yeteneği, Avrupanın en değerli 10 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla gol beklentisi xG üreten futbolcu olmayı başardı. Genç yıldız adayı, ortaya koyduğu performansla adından çokça söz ettirirken; 250 ligdeki futbolcu ve takımları 100 üzerindeki parametrede karşılaştıran Comparisonatorın tespit ettiği istatistikleri gündem yarattı. İşte detaylar...