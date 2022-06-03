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7/24 Dinle Fotomaç Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi / 03.06.22
Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi / 03.06.22

Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi / 03.06.22

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi / 03.06.22

Fotomaç 02:24
02

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe... / 31.05.22

Fotomaç 02:30
03

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş... / 30.05.22

Fotomaç 03:31
04

TRANSFER HABERLERİ: Henry Onyekuru o takımdan haber bekliyor! / 02.06.22

Fotomaç 01:25
05

Fenerbahçe'nin stoper hedefi Abdülkerim Bardakcı! / 29.05.22

Fotomaç 01:29
06

Beşiktaş'tan transferde takas formülü! Abdülkerim Bardakcı... / 30.05.22

Fotomaç 01:33
07

Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman... / 27.05.22

Fotomaç 01:55
08

Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli... / 24.05.22

Fotomaç 01:23
09

Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama! / 25.05.22

Fotomaç 02:04
10

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Miguel Crespo piyangosu! İşte o teklif / 19.05.22

Fotomaç 01:56
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