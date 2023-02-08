Başkan Recep Tayyip Erdoğan devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi: Hali hazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Sahadaki arkadaşlarımız ile sürekli irtibat içerisinde gelişmeleri takip ederek gereken müdahaleleri yapıyoruz. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Arama kurtarma çalışmalarını hızlandırıp ardından enkaz kaldırma ve de yeniden inşaya hızla başlayacağız. Uzmanlar bu deprem için Dünyada örneği yok diyor. Dolayısıyla, sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Allah yardımcımız olsun