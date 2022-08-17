Son dakika spor haberi: Fenerbahçenin transfer hedefleri arasında gösterilen Michy Batshuayinin transferinde gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Chelseade kadroda düşünülmeyen ve satış listesine konan Belçikalı yıldızın İngiliz ekipleriyle temasta olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu, bir süredir yapılan transfer görüşmelerinde Wolves ile el sıkışmıştı ancak yaşanan son gelişme anlaşmayı askıya aldı. Chelseanin Batshuayiyi takasta kullanacağı iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER