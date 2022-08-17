×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Fotomaç Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer / 17.08.22
Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer / 17.08.22

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer / 17.08.22

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer / 17.08.22

Fotomaç 01:36
02

Sevilla’ya Nelsson uyarısı / 11.08.22

Fotomaç 00:33
03

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye dev rakam! Teklif ortaya çıktı / 01.08.22

Fotomaç 00:36
04

Samatta’da şartlar belli oldu! / 13.08.22

Fotomaç 00:20
05

Sevilla’ya bir ‘Hayır’ daha / 16.08.22

Fotomaç 00:21
06

Fenerbahçe'den Vinicius sürprizi / 14.08.22

Fotomaç 00:29
07

Fırtına'dan Umut Bozok yoklaması! / 15.08.22

Fotomaç 00:22
08

Phil Jones sürprizi / 09.08.22

Fotomaç 00:38
09

Torino'nun Miha Zajc ısrarı! Yeni teklif... / 10.08.22

Fotomaç 00:23
10

Arda Güler rekor kırdı! / 04.08.22

Fotomaç 00:29
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Trabzonspor

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı