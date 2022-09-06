Son dakika spor haberi: Beşiktaşın Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçın son düdüğünün ardından ortalık karıştı. Karşılaşmanın bitmesinin ardından bir taraftarın sahaya atlayarak siyah-beyazlı futbolculara uçan tekme atması infial yarattı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulundu. Ankarada her şeyin planlı olduğunu belirten Çebi, Her şey planlı ve programlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Sonuç güzel olmadı. dedi. İşte o sözler...