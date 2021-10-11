Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefini yazdılar! Yunanistan'dan Dimitris Goutas iddiası | Goutas kimdir? Nereli? Kaç yaşında? / 10.10.21

Fotomaç

Son dakika transfer haberi... Ocak transfer sezonu yaklaşırken, İstanbul'un büyükleri Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kadrosuna yapacağı takviyeler için vites arttırdı. Bu bağlamda Yunan basını, önemli bir iddiayı ortaya attı. Buna göre Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Dimitris Goutas'ı takibe aldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)