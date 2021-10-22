Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Sergen Yalçın ön plana çıkıyor! 'Derbi 10'un işi' / 22.10.21

Fotomaç

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisine kitlenmiş durumda. Bununla beraber teknik direktör Sergen Yalçın da, Galatasaray derbisinde alınacak galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan Sporting mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü siyah-beyazlı takımın başına geçtiğinden bu yana İstanbul’da oynanan derbi karşılaşmalarında sadece 1 kez kaybetti. İşte detaylar...