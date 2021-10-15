BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalya'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi! Kaan Ayhan... / 15.10.21

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Devre arası için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta ilk hedef stoper takviyesi... Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı yönetim, yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Kaan Ayhan için nabız yoklamaya devam ederken, İtalya'dan müjdeli bir haber geldi. Milli stoperin takımdaki geleceğini masaya yatıran Sassuolo kulübünün üst düzey yöneticileri, transfere yeşil ışık yaktı.