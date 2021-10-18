BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Sporting maçı sözleri! "Bize yakışmaz" (BJK spor haberi) / 18.10.21

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Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına çevrildi. Oyuncularına maç öncesi uyarılarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, “Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etmek istiyorsak mutlaka kazanmamız gerek. En azından mağlup olmamalıyız. Grubu puansız bitiremeyiz. Bu bize yakışmaz” ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)