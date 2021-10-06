BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte harekat! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun... (BJK spor haberi) / 06.10.21

Fotomaç

Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de son olarak Sivasspor'u 2-1 mağlup eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde "Transfer döneminde isteyip de alamadığımız tek futbolcu" dediği Kaan Ayhan için ocak ayında bir kez daha nabız yoklayacak. Kartal ayrıca, sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek olan eski futbolcusu Ceml Tosun'u kadrosuna katmayı planlıyor. İşte tüm detaylar... (BJK spor haberi)