Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colleyyi renklerine bağlayan Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, Kahramanmaraşta yaşanan deprem felaketi sonrası ligde çekilme kararı alan Gaziantep FKda forma giyen Alexandru Maximin sezon sonuna kadar kiralık transferi için Gaziantep ekibiyle anlaştı. Siyah-beyazlılar ayrıca bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalan Josef de Souza ile yollarını ayırıyor. İşte detaylar... BJK spor haberi