Forvet hattı için Beşiktaşın esas hedefinin Patrik Schick olduğu vurgulandı. Bayer Leverkusen formasıyla 2024-2025 sezonunda 45 maçta 27 gol kaydeden Çekyalı futbolcunun kulübüyle Haziran 2027ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Aynı zamanda Leverkusende yeni teknik direktör Erik ten Hagın ilk etapta Schicki elden çıkarmak istemediği dile getirildi. 29 yaşındaki forvet ise kariyerinde şu aşamada Almanyada kalmaya sıcak bakıyor. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen başarılı forvetin transferinin şu aşamada kolay gözükmediği ifade edildi.