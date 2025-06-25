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Beşiktaş'ta esas hedef Patrik Schick! / 25.06.25

Beşiktaş'ta esas hedef Patrik Schick! / 25.06.25

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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01

Beşiktaş'ta esas hedef Patrik Schick! / 25.06.25

Fotomaç 00:39
02

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma yıldız hamlesi! Dünya Kupası için Avrupa'ya dönebilir / 25.06.25

Fotomaç 01:29
03

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Roberto Firmino harekatı! / 24.06.25

Fotomaç 01:24
04

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Salih Özcan! İşte Dortmund'a yapılan teklif / 24.06.25

Fotomaç 00:37
05

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Raheem Sterling bombası! Pazarlıklar başladı / 23.06.25

Fotomaç 01:12
06

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Fotomaç 02:10
07

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