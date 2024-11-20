Kara Kartalın bir diğer hedefi ise İngiltere Premier Lig ekibi Arsenalden Jorginho... 32 yaşındaki İtalyan ön libero için girişimler sürüyor. Ada ekibinden sezon sonunda ayrılık için gün sayan deneyimli futbolcuyu ara transfer döneminde ikna etmeye oldukça yakın olan idareciler, başarılı ismi bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor. Ön libero hattına ek olarak merkez orta sahada da görev yapabilen başarılı oyuncu, daha önce Chelseayle; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.