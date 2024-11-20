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Beşiktaş'ta orta sahaya kupa canavarı! Bedelsiz gelebilir / 20.11.24

Beşiktaş'ta orta sahaya kupa canavarı! Bedelsiz gelebilir / 20.11.24

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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01

Beşiktaş'ta orta sahaya kupa canavarı! Bedelsiz gelebilir / 20.11.24

Fotomaç 00:58
02

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı / 19.11.24

Fotomaç 04:19
03

Galatasaray'dan Zaha'ya veto! Sezon sonuna kadar... / 19.11.24

Fotomaç 00:40
04

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak / 18.11.24

Fotomaç 00:32
05

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi / 18.11.24

Fotomaç 01:39
06

Ada’da Yunus Akgün takibi / 18.11.24

Fotomaç 00:38
07

Almanya'da Kerem takibi / 17.11.24

Fotomaç 00:13
08

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı / 16.11.24

Fotomaç 01:18
09

Galatasaray'ın eski yıldızından itiraf! “Futbolu bırakacaktım” / 16.11.24

Fotomaç 00:09
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Fotomaç 01:06
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