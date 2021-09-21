Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok / 21.09.21

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Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste maçlar oynayan Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Adeta revire dönen siyah-beyazlılarda Welinton sakatlığını atlatması sonrası takıma döndü. Üst solunum yolu şikayeti bulunan Valentin Rosier ise iyileşmesinin ardından Adana Demirspor maçı kadrosunda yer aldı. Kara-Kartal'da Alex Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal, Domagoj Vida, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları sürüyor. İşte sakatlarda son durum...