Stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai için tekliflere açık olan Beşiktaş, bu bölgeye kaliteyi yükseltecek bir isim arayışında. Defans hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için sürpriz bir isimler ortaya atıldı. Avrupa basınında çıkan haberlere göre ise Almanya Bundesliga ekibi Union Berlinde forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı stoper Danilho Doekhi, Juventusun 24 yaşındaki stoperi Tiago Djalo ve RB Leipzigin 29 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Klostermann Kara Kartalın radarına giren alternatifler isimler arasında yer alıyor.