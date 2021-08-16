Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri... / 16.08.21

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Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, yaz transfer sezonunda Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal gibi isimlere imza attıran Kara Kartal, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal ve Rosier'in de bonservislerini alarak adeta şov yapmıştı. Bununla beraber siyah beyazlılar, Michy Batshuayi ile de anlaşmaya vardı ve yıldız golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yönetimin transfer stratejisine dair konuşurken, stoper bölgesi için de müjdeyi verdi. İşte detaylar... | BJK haberleri